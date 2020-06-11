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Giriş Tarihi : 11-06-2020 01:44   Güncelleme : 11-06-2020 01:44

Telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu.

Telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu

Alınan bilgiye göre, İlçede bulunan Hazar Gölü etrafında tele olan bazı balıklar kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde  telef olan balıkları gören vatandaşlar durumu hem jandarma hemde  İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.Telef olan balıklarla ilgili bölgede ekiplerin numune alarak çalışma yaptığı bildirildi.  İlk incelemede suyun ısınmasıyla karşılaşılan bir durum olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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