Telçeken ve Yoldaş ailelerinin mutlu günü 

Elazığ İstihdam Gelişim Ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken Hayatını Menekşe Yoldaş İle birleştirdi.

Ak Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi ÖZAY’ın Torunu ELİGED Başkanı Tugay Telçeken Menekşe Yoldaş İle Dünya evine girdi.

Düğün töreninde genç çifti aile yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İl ve ilçe Yöneticileri ile Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclisi Üyeleri yalnız bırakmadı.

Çift salona çayda çıra ekibi ile birlikte alkışlar eşliğinde girdi.

Tugay ve Menekşe Çiftinin nikâhını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıydı. Şahitler Arasında Elazığ Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan ve Ak Parti Elâzığ Milletvekili Erol Keleş de yer aldı.

Kıyılan Nikahın ardından düğün töreni genç çiftin ilk dansı ve davetlilerin gece boyunca eğlencesi ile devam etti.