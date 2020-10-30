‘Tekrar adayım’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top açıklama yaptı.

Cebrail Top; “Yaptığımız çalışmaları üyelerimizin takdirine bırakıyorum. Bir yıl sonra seçimiz var. Tekrar seçimlerde adayım. Üyelerimizden bir kişi geldim odanın imkânlarından faydalanamadım desin ben aday olmam. O kadar iddialıyım. Aklımızda olan projelerimiz vardı. Yılın oda başkanı seçildik. Bu ödülü “Bakkala baka kalma” projemizden aldık. Bu projemizi bir yıl boyunca devam ettirdik. Çok büyük bir projemiz var. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de çok ses getirecek. Onu gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bazı projelerimizi gerçekleştiremedik, deprem ve virüsten dolayı”.

“ESNAFI TEMSİL EDEN ESNAFI ANLAMALI”

Cebrail Top; “Eski çalışanlarımız ve yönetimimde bana aday olmaları üzücü bir olay. Burada çalışanlarımız yönetim kurulunda olanlar bizlere karşımıza aday çıkıyor. Benim kişisel düşüncem içimizden çıkan rakipler, odamızın imkânlarını kullanarak, üyeyle ikili ilişkiler kuruyor. Ben de başkan olayım buradaki işi ben yapıyorum düşüncesinde. Başkan olmaya hevesleniyor. Tüm yetkilerimizi genel sekreterlerimize veriyoruz. Esnafın sorun ve sıkıntılarını çözmek için. Genel sekterler sadece imza atmayla telefona bakmakla mükellef değil. Bizim kadar yetkiler. Bu yetkililerini kullanınca esnaflarımızda yakınlık görünce rakip oluyorlar oda başkanına bizim karşımıza da geldi. Başka odalarda da oldu bu durum. Bazen başarılıda oluyorlar. Başarısız olanda var. Ama şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun başarılıda olsa başarısızda olsa esnafı esnaf temsil etsin. Esnafın içinden gelen olsun. Zaten en büyük sıkıntımız bu. Bu oda başkanı da olsa birlik başkanı da olsa personel personelliğini bilecek genel sekreter görevini bilecek. Yani bugün esnafın derdiyle dertlenecek kişiler odaları temsil etsin. Birçok oda başkanımız mesleğinin erbabı değil. O işi yapmış değil. Ben taş atmıyorum şuanda birilerine. Adam hayatı boyunca esnaflık yapmamış gelip esnafı temsil edeceksin. Ben 88 yılından buyana esnaflığın içindeyim. Bakkallık, manavlık, büfecilik, kantincilik yaptım. Esnafın halinden anlıyorum. Esnaf buraya geldiğinde esnafı anlıyorum. Esnaf mağduriyetini anlatmasa da ben anlıyorum. Adam masa başında oturmuş ressen bir kayıt yaptırmış vergi mükellefi olmuş ben oda başkanı olmak istiyorum diyor. Bunlar başarılı olamazlar. Ama çok güzel ifadeler çok güzel konuşabilirler ama esnafın derdinden anlayamazlar. Git 2-3 yıl esnaflık yap gel esnafın derdini anla ondan sonra gel başkan ol. Ben büyük sıkıntımız bu Elazığ seçmeyi bilmiyor” dedi.