‘TEKNOFEST bu ülkenin geleceği ve bağımsızlığıdır’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, gençlerin TEKNOFEST ile hayallerinin peşinden koştuğunu belirterek etkinliğin Türkiye’nin geleceği ve bağımsızlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçim çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Elazığlıları bekleyen ve bekleten olmayacaklarını, ilçe ilçe, köy köy halkın ayağına gidip ihtiyaçlarını gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra Yeni Mahalle’de temaslarda bulunan Nazırlı, İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen mahalle buluşmalarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Beldeleri de unutmayan Nazırlı, bu kapsamda Yurtbaşı Beldesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Belde temasları kapsamında belediyeyi de ziyaret eden Nazırlı, idareci ve personellerle sohbet etti. Nazırlı, “Elazığ hazır! Türkiye Yüzyılı başlıyor” dedi.

Milletvekili Adayı Nazırlı, son olarak AK Parti Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz'ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Miting havasında gerçekleşen açılışta konuşan Nazırlı, TEKNOFEST etkinliğinin önemine dikkat çekerek şu konuşmayı yaptı: “Kıymetli Genç Kardeşlerim, büyük liderlerin toplumlarını yeni ufuklara taşıdığı tarihi bir hakikattir. Çünkü her toplum liderinin zihin ufku kadardır. Bu açıdan baktığımız da biz bahtı olan bir nesiliz. Zira biz Erdoğan’ın gölgesinde var olmuş, yeşermiş, güçlenmiş ve Erdoğan’ın zihin ufkunda yolculuğa çıkmış bir nesiliz. Kıymetli hemşehrilerim, unutmayınız ki bu ülkede, yıllarca sen yapamazsın, sen başaramazsın, denilerek baskılanmış, yok sayılmış ve ne yazık ki kaybolmuş bir nesil vardır.

Şimdi ise 1 milyon başvurusu, 300.000 yarışması, 2.5 milyon ziyaretçi ile dünyanın en büyük TEKONOFEST etkinliğini gerçekleştiren bir nesil ile karşı karşıyayız. Allah’a hamd olsun milyonlarca gencimiz TEKONOFEST etkinliği ile hayallerinin peşinde koşmaktadır.

Değerli Kardeşlerim, TEKNOFEST bu ülkenin geleceğidir. TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıdır. TEKNOFEST doğudan, batıya, kuzeyden güneye bir milletin çocuklarının uzaya dair, bilime dair ülkesine dair hayal kurduğu bir etkinliğin adıdır. TEKNOFEST’e karşı olmak, millete, bağımsızlığa ve bilime karşı olmak demektir. TEKNOFEST’e karşı olmak gençliğine güvenmemek gençliğini ötekileştirmek demektir.

Değerli Genç Kardeşlerim, bir yanda gençler hayalleri peşinde koşsun diye canla başla çalışan bir lider; diğer yanda “siz yapamazsınız biz CIA bağlantı bir şirketle görüştük gelip onlar yapacak” diyen bir muhalefet lideri. Bir yanda uzaya gidecek ilk Türklerin isimlerini açıklayan bir lider; diğer yanda “uzay ajansının kapatılması için mahkemeye başvuran” bir muhalefet lideri. 14 Mayıs’ta başta Elâzığ’ımız olmak üzere milletimiz bu iki bakış açısını, bu iki yaklaşımı oylayacak. Biz eminiz ki milletimiz tercihini kendi gençliğine güvenen, kendisi ile yan yana yürüyen ömrünü Türkiye Yüzyılı idealine vakfeden liderden yana kullanacaktır.

Kıymetli Kardeşlerim, sözlerime son vermeden önce burada bir tebrikte bulunmam gerekiyor. Bilmeden konuşanlara, haddini aşanlara inat, Fırat Üniversitesi takımımız TEKNOFEST 2023’te abaküsler projesi ile birinciliği kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum. Unutmayalım gelecek yüzyıl Bilimin ve bilim aşığı gençlerin yüzyılı olacaktır.”

Nazırlı seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Elazığ Belediye Kadın Meclisi’nin düzenlediği Anne, Çocuk, Genç Kahvaltı Programı’na da katıldı.

Seçim çalışmalarını Kovancılar ilçesinde devam eden Nazırlı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.