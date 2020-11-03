Teknik Direktör Orhan Kaynak Elazığspor’da  

Elazığspor, Levent Eriş’in istifasının ardından anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Orhan Kaynak’la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Orhan Kaynak için imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde ilk olarak konuşan Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, “Geçtiğimiz hafta Levent hocamız istifasını verdi ve biz de kabul ettik. Kendisi bizim için önemli bir değer. Gençlerimizin gelişimi adına ciddi emekleri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de Elazığspor olarak büyük bir camiayız. Hemen Orhan Kaynak hocamızla anlaştık. Kendisi geçmiş dönemde takımımızda çalışan bir isim. Geçmişte zor dönemlerde takımı bırakıp gitmemiş son ana kadar. İçerideki birçok oyuncumuzu tanıyor. Kendisi de kulübümüze geldiği için mutlu oldu. Kısa sürede anlaşma sağladık. Bir sıkıntımız yok. Hocamıza da bize de hayırlı ve uğurlu olsun. Sözleşmemizi sezon sonuna kadar yaptık. Anlaşma noktasında bir sorun olmaz. Kendisiyle uzun vadede çalışmak isteriz” dedi.

KAYNAK: "DÜŞÜNMEDEN SEVE SEVE TEKRAR GELDİK"

Teknik Direktör Orhan Kaynak ise, “Elazığspor’u tekrar tercih etmemin nedenlerinden biri burayı çok sevmem. Bilerek ve isteyerek tercih ettim. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizden rica etti ve biz de düşünmeden seve seve tekrar geldik. Oyuncularımız da beni çok istedi. Kendileriyle hiç kopmadım. Elazığ’ı seviyorum. Burada bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Belki bu kadrodan birkaç isim Elazığspor’un geleceğini kurtarır. Bu bizim elimizde. Bunu yapabiliriz. Oyuncu grubumuz güzel ve disiplinli. İnşallah play-off oynarız, şampiyon oluruz. Bazı eksikler var. Bunları düzeltiriz inşallah” ifadelerini kullandı.