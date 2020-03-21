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Giriş Tarihi : 21-03-2020 14:09

Tek kullanımlık maske üretilmeye başlandı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Tek kullanımlık maske üretilmeye başlandı

Hastane yönetimi (COVID-19) yeni koronavirüsle mücadele kapsamında Hastanemizde istihdam edilen usta öğreticiler ve Hastane terzimiz tarafından tek kullanımlık maske üretildi.

Hastanemizin tedarik ettiği özel kumaş ve malzemeler üzerinde yapılan çalışmaların ardından maske üretime başlandı.

Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Nülüfer KILIÇ maske üretiminin başlamasıyla birlikte üretim yerimiz olan aktivite merkezini ziyaret ederek üretim konusunda idareci ve sorumlulardan bilgi aldı.

Hastane Başhekimi Uzm.Dr.Nülüfer KILIÇ; Ülkemizin Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sebebiyle içinde bulunduğu bu zor dönemde biz de ilerde maske sıkıntısı yaşamamak için,  Hastane ihtiyacımız olan tek kullanımlık maske üretimine başladık. Aktivite biriminde çalışan usta öğreticiler eşliğinde üretilen maskeler Hastanemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikte üretilmektedir, dedi.

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