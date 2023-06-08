GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-06-2023 10:20

Tek dokunuşla yerle bir oldu 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu. 

Tek dokunuşla yerle bir oldu 

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. 

AdminAdmin

ETİKETLER: elazığ bina elazığ bina yıkımı