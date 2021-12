Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, 15 Ocak Cumartesi Günü odalarının seçiminin gerçekleşeceğini ifade ederek “Seçim çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz bizim tek amacımız esnafımıza hizmet” dedi.

“AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Allah nasip ederse 15 Ocak Cumartesi Günü seçimimiz olacak. Ekip olarak sahadayız esnafımıza kendimizi ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Esnafımızın sorunlarını dinliyoruz. 6-7 aydır sürekli olarak esnafla iç içeyiz. Gezilerimiz artarak devam edecek seçim gününe kadarda esnafımızı gezeceğiz. Allah nasip eder başkan olursak seçim gündemimizi bitirip hizmet dönemine başlayacağız. Bize oy versin vermesin tüm esnafımıza hizmet için yola koyulacağız. Biz ayrıştırmaya değil birleştirici olacağız. Esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Esnafımızın sorunlarını çözecek projelerimizde hazır”

“BİZ ESNAFIMIZA BAŞKAN OLMAYA DEĞİL KARDEŞ OLMAYA GELİYORUZ”

Esnafın içinden gelen birisi olduğunu ifade eden Salih Satıcı; “Ekimiz, yıllardır esnaflık yapanlardan oluşuyor. Sürekli esnafla içe içeler benim kadar onlarda esnafın sorunlarını biliyor. Ekibimizle esnafımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız. Koltukta asla oturmayacağız tüm esnafımızın çayını işletmesinde mutlaka içeceğiz. Esnafımızı mutlu ve kötü gününde asla yalnız bırakmayacağız. Hizmet için çıktığımız bu yolda Allah yardımcımız olsun”

“HER SEKTÖRÜMÜZÜN TEMSİLCİSİ OLACAK”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “ Odamıza 40’tan fazla sektör bağlı biz göreve gelirsek her sektör için bir temsilci belirleyeceğiz. O temsilcimiz kendi sektörle ilgilenecek. Her sektör bizim için çok önemli her sektörümüzü kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim tek derdimiz esnafımız olacak”

“TÜM ESNAFLARIMIZI OY KULLANMAYA BEKLİYORUZ”

15 Ocak Cumartesi Günü Bektaşlar Düğün Salonunda gerçekleşecek seçimlere odalarına kayıtlı esnafları oy kullanmaya davet eden Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Seçim tarihimiz ve seçim yapılacak yer belli oldu. Seçim günü tüm esnaflarımızı oy kullanmaya bekliyoruz. Seçimler çok önemli, çünkü esnaflarımız kendilerini temsil edecek kişi belirleyecek. Allah, esnafımıza daha çok hizmet edecek kişiye başkanlığı nasip etsin. Bizim tek gayemiz esnafımızdır” dedi.