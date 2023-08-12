Malatya’da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Malatya’da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4.8, 16.40’ta 4.5, 18.18’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekiplerin son depremlerle birlikte çökme tehlikesi bulunan ağır hasarlı bir çok binadaki çalışmaları sürerken binaların peyderpey yıkılması bekleniyor.