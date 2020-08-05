Tedbirler yeniden hizmete açılıyor

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri yeniden hizmete açıldı.

COVİD-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan spor salonları, normalleşme süreci kapsamında tekrar faaliyete başladı.

TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Yasakların esnetilmesiyle birlikte hizmete açılan spor salonlarında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak için bir takım önlemler uygulanmaya devam edecek.

Bu kapsamda;

-Spor ve Sosyal Yaşam Merkezini kullanan vatandaşların, tesis girişinde ateş ölçümü yapılacak.

-Spor salonlarına her seansta maksimum 12 kişi alınacak ve kişiler arası 2 metre mesafe kuralı uygulanacak.

-Antrenman ekipmanlarının kişiye özel olmasına özen gösterilecek.

-Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olmasına dikkat edilecek.

-Antrenör ve tesis çalışanlarının maske takması zorunlu hale getirilmiş olup, üye vatandaşlarında antrenman esnası hariç maske takmaları kuralı uygulanacak.

-Soyunma odaları ve duşlar mümkün mertebe kullanılmamaya çalışılacak.

-Antrenman sonrası spor alanlarının 30 dakika boyunca havalandırılması sağlanacak.

-Kağıt mendil, havlu vb. bütün tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemelerinin, güvenli kaplarda korunması sağlanacak.

-Tesisler ve antrenman alanları her akşam düzenli olarak temizlenerek steril bir duruma getirilecek.

ANTRENÖR VE SALON GÖREVLİLERİNE PANDEMİ SEMİNERİ

Spor ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin hizmete açılmasıyla birlikte salonlarda hizmet verecek antrenör ve personel de tedbirler kapsamında eğitime alındı.

Bu doğrultuda görevlilere uygulamalı ve teorik bilgilerin yer aldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, Fizyoterapist Doğan Demirbağ, Spor Yaşam Merkezi antrenörleri ve personeller katıldı.

Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda uygulanacak tedbirler teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.