Tedavisini başka bir güzellik uzmanı üstlendi

Elazığ’da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar meydana geldi.

Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan kadının bakım masraflarını kentte hizmet veren bir başka güzellik salonu üstlendi. Güzellik uzmanı ayrıca vatandaşlara, lazer epilasyon konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Elazığ’da iddiaya göre, 15 gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zeliha A., lazer epilasyon seansına girdi. İlk iki senasında sorun yaşamayan Zeliha A., daha sonra işlem yapan çalışanın ve makinanın başlıklarının değişmesi sonrası sorun yaşadığını kaydetti. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zeliha A., güzellik merkezine giderek durumun görevlilere bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zeliha A., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zeliha A.'nın belinde ve bacaklarında 1. derecede yanıklar oluştuğu belirlendi. Haberin ardından kadının mağduriyetine sessiz kalmayan güzellik uzmanı Şeyda Karaca Korkmaz, kadının bakım masraflarını üstlendi. Karaca, vücudunda yanıklar oluşan Zeliha A.'nın tedavisine başlarken lazer epilasyon yapılırken yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

Güzellik uzmanı Korkmaz, vatandaşların gittikleri güzellik salonlarında neye imza attıkları konusunda kritik uyarılarda bulundu. Lazer epilasyon sonrası oluşacak herhangi bir sorun karşısında tedavinin oluşturulmasının salonun hükümlülüğünde olduğunu belirten Korkmaz, ''Geçtiğimiz günlerde bir ablamızın başına talihsiz olay üzerine kendisine ulaştık. Yanıkları çok ciddi ve zaten 1. derece olduğu doktor raporu da mevcut. Sonrasında gittiği güzellik salonundan herhangi bir takip yapılmaması, bu olayın üstüne düşünülmemesi bizi daha çok derinden üzdü. Böyle vakalarla belki günde iki veya üç defa hatta haftalarca karşılaşabiliyoruz. Bu ilk değil son olacağını da düşünmüyorum. Böyle bir sıkıntı yaşadığı için insanlarda ve toplumda genelleme bir problem oluyor. Güzellik merkezi adı altında hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz, hepimize zarar veriyor. Onların yaptığı hata hepimize zarar verebiliyor. İnsanlar da haklı olarak daha temkinli yaklaşabiliyor. Ancak insanlarımızın çoğu bazı konularda bilinçli değil. Güzellik salonuna gittiği zaman imzaladığı kağıdın ne anlama geldiğini bilmeyen çok insan var. Bu konuda mağdur olan danışanım oldu. Lazer epilasyon ciddi bir mevzu, biz hepimiz insan sağlığına, vücuduna neredeyse dokunuyoruz. Sonuçları bazen çok kötü olabiliyor. Lazer epilasyon yanığı ağırdır” dedi.

"UZMANIN CİLT ANATOMİSİNİ BİLİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR"

Lazer epilasyonunda dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında bilgi veren Korkmaz, ''Cihazın ayarı, ren ayarı ve kıl ayarı bunların hepsi bilincinde olması lazım. Uzmanın cilt anatomisini biliyor olması gerekmektedir. Eğer bunları bilmiyorsa, bilinçsizce yaklaşıyorsa sadece yanmakla değil vücudun anatomisi ile oynadığı için daha farklı sorunlar da söz konusu olabilir. Akut deri enfeksiyonu olan kişilerde, şeker hastalarında, kalp pili olanlarda, kan sulandırıcı kullananlarda ya da yaz aylarında bronzlaşan kişilerde daha dikkat edilmesi gereken mevzulardır. Hijyen bizim için çok önemlidir. Ablamızın da yaşadığı duruma çok üzüldüm. Haberlere yansıyan konunun ardında yatan cümleleri duyduktan sonra çok üzüldük. Herhangi bir şekilde yaptığı işini hatanın arkasında durmaması bizi derinden üzdü. Meslektaşım adına ben kendisinden özür diliyorum. Bundan sonraki süreç için ablamızın bütün bakım ve tedavi masraflarını ben üstleniyorum” diye konuştu.