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Giriş Tarihi : 25-12-2019 22:21

Tedavisi tamamlanan balaban ve boz kaz doğaya bırakıldı  

Elazığ'da yaralı olarak bulunup tedavisi tamamlanan küçük balaban ile boz kaz tekrar doğal ortamına bırakıldı.  

Tedavisi tamamlanan balaban ve boz kaz doğaya bırakıldı  

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da vatandaşlar yaralı olarak küçük balaban ile boz kazı yaralı olarak buldu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi'ne bildirilmesi üzerine hayvanlar ekipler tarafından teslim alındı. Tedavileri tamamlanan balaban ve kaz sağlığına kavuştu. Balaban ve Boz kaz Elazığ-Tunceli arasında Pertek Feribotları iskelesinin bulunduğu bölgede doğal ortamlarına bırakıldı.

ETİKETLER: küçük balaban boz kaz
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