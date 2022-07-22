TBESF Başkanı Elazığ’a geldi!

TBESF (Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu) Başkanı Av. Muaz Ergezen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretleri kapsamında Elazığ’da çeşitli temaslarda bulundu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Batman da şehrin Vali ve Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen TBESF Başkanı Av. Muaz Ergezen Elazığ da ilk olarak Vali Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret etti.

AVRUPADA SÖZ SAHİBİYİZ!

Bedensel engelliler spor federasyonunun çalışmaları hakkında Vali Toraman’a bilgiler veren Başkan Ergezen’e, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve TS Basketbol A klasman hakemi Kayahan Topal’da eşlik ederken, Başkan Muaz Ergezen; “özellikle ampute ve TS basketbolu başta olmak üzere bir çok branşta Avrupa’da ve dünyada önemli derecelere imza attıklarını” ifade ederek, “yaklaşık 20 spor branşının bünyelerinde yer aldığını ve bu anlamda önemli bir misyon üstlendiklerini” kaydetti.

VALİ TORAMAN’A TEŞEKKÜR

Elazığ’da da bedensel engellilere yönelik sportif faaliyetlerin başlaması adına kendilerinin gereken desteği vereceklerini ifade eden Başkan Muaz Ergezen, “bu konuda şehrin Valisi Sn. Ömer Toraman’a ilgi ve alakasından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum, inanıyorum ki Elazığ’da yakın bir zamanda bedensel engelliler spor federasyonu branşlarında sporcuları izlemeye başlayacağız” dedi.

VALİ TORAMAN: “ENGELLİLERİ SPORA KAZANDIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Elazığ’da bedensel engellilere yönelik bir sportif çalışmayı yakın bir zamanda başlatacaklarını, bu konuda kendilerinin de gereken desteği vereceklerini” kaydetti.

MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ!

Ziyaret sonunda federasyon başkanı Ergezen, Vali Toraman’a ampute milli takımının formasını ve federasyonun bir şiltini takdim ederken, Vali Toraman’da Başkan Ergezen’e günün anısına bir takdimde bulundu.

ERGEZEN ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

Elazığ’daki ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret eden Federasyon Başkanı Av. Muaz Ergezen, özellikle tekerlekli sandalye basketbol takımı, bilek güreşi, yüzme, halter ve oturarak voleybol branşlarında Elazığ’dan da sporcuları sahada görmek istediklerini belirtti.

EREN: ”SN. VALİMİZ TALİMAT VERDİ”

İl Müdürü Eren’de yaptığı açıklamada “Bu konuda kapsamlı bir çalışmayı, Sn. Valimiz Ömer Toraman’ın talimatıyla yakın zaman içerisinde başlatacağız” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat’ı da ziyaret eden Başkan Ergezen, daha sonra kanal 23 televizyonunda Alper Karakulakın hazırlamış olduğu görüş alanı programında federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Federasyon Başkanı Ergezen Elazığ’ın ardından temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geçti.