Tavuk yüklü tır şarampole devrildi

Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 63 AK 383 plakalı tavuk yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Tır içerisindeki paketli tavuklar ise firma ekipleri tarafından boşaltıldı.