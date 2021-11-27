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Tavuk çiftliğinden elektrik malzemesi çalanlar yakalandı

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Tavuk çiftliğinden elektrik malzemesi çalanlar yakalandı

Elazığ'da yapımı devam eden bir tavuk çiftliğinde bulunan ve değeri 250 bin lira olan elektrik malzemesini çalan 3 kişi gözaltına alındı.