Tatlıcıların bayram mesaisi başladı 

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Elazığ’da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Elazığ’da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeni ile gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Normal zamanlarda günlük 50 tepsi kadayıf çeşitleri üretilirken, bayram yoğunluğuyla bu rakam 4 katına kadar çıkıyor.

"FİYATLARI SABİT TUTTUK"

Bayram öncesinde yoğun talep aldıklarını belirten işletme sahibi Umut Altunbay, “Bizler önceki siparişlerimize oranla, bu sene Elazığ’da 4 kat yoğun tempo harcayarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Son 3 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet ederken şuan da ise 18 saatin üzerinde vatandaşlarımızın tatlılarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek amaçlı fiyatlarımızı bu sene sabit tuttuk'' dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN SİPARİŞLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ"

Ramazan ayı dolayısıyla çok yoğun olduklarını aktaran tatlı ustası Barış Günay, ''Ürünlerimizi kaliteli çıkartmak zorundayız. Kaliteden ödün vermeden yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Ramazan ayı aşırı yoğun oluyor ama müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hijyenik ve kaliteli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sabah saat 06.00'da mesaiyi başlıyoruz akşam saat 17.00'da işlerimizi bitirmiş oluyoruz. Son haftalarda biraz daha yoğun oluyoruz. Vatandaşlarımızın siparişlerini yetiştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.