Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların iftar sofralarında olmazsa olmazı tatlı fiyatları cep yakıyor…

Geçen yıl Ramazan ayına göre yüzde 100 zamlanan tatlı fiyatları vatandaşları tadını kaçırdı.

Un, şeker ve yağa gelen zamlar nedeniyle tatlı fiyatlarında yükseliş esnaflarında tatlı satışlarını düşürdü.

Esnaflar; un, şeker, yağa ve diğer ürünlere gelen aşırı zamlar sonrası tatlı fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını ifade ederek gelen zamları gerçek anlamda uygulaysaydık tatlı fiyatlarına yüzde 300 zam yapmaları gerek ama bu kadar zam yapmamız olmaz o zaman vatandaşlarımız hiç tatlı alamazlar dediler.

Vatandaşlarda, gıda ürünlerine gelen zamlar kendilerine çok mağdur ettiğini ifade ederek geçen yıllara göre fiyatlar nedeniyle tatlılardan uzak durduklarını ifade ettiler.

Elazığ’da bazı tatlı fiyatları şu şekilde;

CEVİZLİ BAKLAVA 70 TL

FISTIKLI BAKLAVA:110 TL

CEVİZLİ KADAYIF: 70 TL

TULUMBA TATLISI 40 TL

ŞEKERPARE: 50 TL

FISTIK SARMA:200 TL