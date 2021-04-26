Tatlı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

İftar sofralarımızın vazgeçilmezi tatlı alırken vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli…

Açtığı yeni işletme ile 24 kişiye istihdam sağlayan Çıtır Baklava ve Dondurma İşletme Sahibi Mehmet Doğandemir, tatlı alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“TATLIDA KULLANILAN ÜRÜNLER ÇOK ÖNEMLİ”

Yaklaşık olarak 30 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu vurgulayan Mehmet Doğandemir; “ İşletmemizi kısa süre önce açtık. İmalathanemizde faaliyete girdi. Allah nasip ederse şubelerimizde açmayı düşünüyoruz. Tatlıda kullanılan yağ, şeker, ceviz ve fıstık çok önemlidir”.

“TATLIDA PİŞİRİM ÇOK ÖNEMLİ”

Çıtır Baklava ve Dondurma İşletme Sahibi Mehmet Doğandemir, “Tatlıda kullanılan ürünler kadar tatlının pişirimi de çok önemlidir. Biz hiçbir zaman pişmeyen bir ürünü vatandaşımıza yedirmeyiz. Tatlıda pişirim çok önemlidir”.

“ÜRÜNLERİMİZDE ASLA KATKI MADDESİ YOK”

Doğandemir, “Biz firma olarak kesinlikle ürünlerimizde katkı maddesi kullanmayız. Glikoz kullanmayız. Biz Elazığ şekeri kullanırız. Bizim olmazsa olmazımız Elazığ şekeridir. Vatandaşlarımız katkı maddesi kullanılan ürünlerden kesinlikle uzak durmasını tavsiye ediyorum. Ucuz ürünlerden mutlaka uzak durmaları gerekiyor vatandaşlarımız, ucuz ürünlerde mutlaka kullanılan ürünlerde sıkıntı vardır ya da şerbetinde glikoz kullanılıyordur”.

“30 ÇEŞİT TATLI, 30 ÇEŞİT DURDURMAMIZ VAR”

Elazığlılar firmalarını sahiplendiğini ifade eden Mehmet Doğandemir; “Ürünlerimizi yiyen vatandaşlarımız bizlere teşekkür ediyor. Biz firma olarak kaliteden kaçmıyoruz. Vatandaşlarımızın ceplerine fazla yük olmuyoruz ama kaliten kaçmıyoruz. Firmamızda 30 çeşit tatlı, 30 çeşitte dondurmamız var. Dondurma çeşitliliğimizi 50 çeşide çıkarmayı hedefliyoruz. Elazığlılar en çok halka ve tulumba tatlısını seviyor” dedi.