Tatbikata 500 kişi katıldı  

Elazığ’da Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesinde 500 kişinin katıldığı deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesinde 450’si öğrenci 50’si de öğretmen olmak üzere toplamda 500 kişinin katıldığı deprem ve yangın tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği kentte 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Okulda bulunan öğrenciler, öğretmenler tarafından kontrollü bir şekilde boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan 2 yaralı UMKE, 1 yaralı ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yangına bağlı zehirlenmeden dolayı içeride kalan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

OKUL 1 DAKİKA 20 SANİYEDE TAHLİYE EDİLDİ

Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Yetkin Er, Elazığ’ın 24 Ocakta bir deprem yaşadığını hatırlatarak, "Biz de bu deprem sonrasında öğrencilerimizin depreme olan alışıklığını bir anlamda kurumlarımızla birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında önceden belirlenen plan dahilinde öğrenci, öğretmen ve okul personelinin 1 dakika 20 saniyede tahliye yapılmış olup toplanma alanında bulunan öğrenci ve öğretmenimizin güvenliği şerit çekilerek sağlanmıştır. AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri hızlı bir şekilde okulumuza ulaşmış, ekiplerin planlı ve organize çalışması sonucunda yaralı öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okuldan çıkarılarak ilk yardım müdahalesi yapılmıştır. Bu tatbikatta özellikle yardımcı olan ve destek veren 112 Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. 450’si öğrenci olmak üzere personelimizle birlikte toplamda 500 kişi ile bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk” dedi.