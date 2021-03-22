‘Taşıyacaksanız hepimizi taşıyın’

Maden Esnaf Odası Başkanı Şevket Geze açıklamalarda bulundu.

Başkan Geze ; “Maden halkı neden taşınmak istemiyor. Maden halkı taşınacaksak hepimizi taşıyın söylüyor. Son kamulaştırma yazısı da çıktı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Camikebir Mahallesi’ni yani çarşının olduğu kısmının yüzde 80’ni ve esnafın yoğun olduğu bölgeyi Maden’in kalbinin olduğu yer kamulaştırma kararı var. Her şeyi kayıt altına aldılar ve kamulaştırdılar. Bizim bu kamulaştırmada büyük bir para alacağımızı düşünmüyorum. 40-50 bin TL alacağımızı düşünüyorum. Bu bölgede 115 esnafımız zarar görecek. Bu esnafların ne olacağını bilmiyoruz. Sivrice’de deprem oldu zarar gören esnafa konteynır verdiler yol kenarında iş yapması sağlandı. Maden’de bizim isteğimiz Bahçelievler’de Soğuk suya doğru esnafı yola indirmeleri yola indirdiğinde Elazığ- Diyarbakır yolunda günde 4000 yakın araç geçiyor. Bu araçların yüzde 10 bu işletmelerde dursa esnafımız evine bir ekmek götüre bilir. Bunu yapmazlarsa bizlerin hesabına para yatırırlarsa esnaflarımız dükkânını kapatarak ilçeyi terk edecek”.

“KURUMLARIMIZIN KENDİSİ AFETE MARUZ KALMIŞ”

Şevket Geze ; “İlçemizde lisemiz de yok. 2017 yılında yeni lise yaptılar. Lisemizde afete maruz kalmış bölgede kaldı. Mecbur diğer okulu birleştirmişiz. Öğrencileri sabahçı ve öğlenci yapmışız. Şuanda ilçemizde lisemiz yok. Çoğu devlet kurumlarımız afete maruz kalmış bölgede yer alıyor”.

“DEVLETİMİZ ACİL MADEN’E DESTEK VERMESİ LAZIM”

Geze; “Maden’e devlerimiz acil olarak bir el atması lazım. Afete maruz kalan esnafımıza en az 100 bin TL destek verilmesi lazım Bu desteğin yarısı hibe mi olur ya da faizsiz ödeme mi olur. Esnafımızın kendini toplaması için destek şart. O esnaflarımızın en az iki yıl vergilerden muaf tutulmasını istiyoruz. Afet kanunlarından Maden’in sonuna kadar yararlanmasını istiyoruz”dedi.