Tartıştığı kardeşini silahla yaralayıp polise teslim oldu

Malatya’da “küfürleşme” nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla vurarak yaralayan şahıs, daha sonra polise teslim oldu.

Malatya’da “küfürleşme” nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla vurarak yaralayan şahıs, daha sonra polise teslim oldu.Olay, saat 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.G. (28) ve D.G. (38) adlı iki kardeş arasında gece çocukların küfürleşmesi nedeniyle tartışma çıktı. Sabah da devam eden tartışmanın büyümesi ile R.G.’nin ikametine gelen D.G., kardeşine tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ ayak kısmına isabet eden kurşunla R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi D.G. suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim olurken, bölgede çalışma yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.