‘Tartışmaların anlamı yok’

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk açıklamalarda bulundu.

Öztürk; “Ben detaylara takılmak istemiyorum. İlimizde deprem yaşanmış. Şehrimizde büyük hasarlar oluştu. Afet bölgesi ilan edilmesi tek başına yeterli değildi. Tüm bakanlıklarda kararlar çıkması gerek. Ben anlamıyorum zamanında Erzincan’da yapılmış. Meclisin gündemine geldi. Tek başına afet bölgesi ilan edilmesi yetmemiş. Yeni kararlar çıkmış o zaman. Önemli olan afet bölgesi ilan edilmesi değildir. Çevre Şehirlik Bakanımız deprem sonrası tabiri caizse yatağını buraya serdi. İçişleri Bakanımız günlerce ilimizde kaldı. Her şey dört dörtlük olmadı. Çok büyük deprem yaşamışız eksikler mutlaka olacak. İlimizde 20 bine yakın konut yapılacak. Elazığ’ın altyapısını çok güzel yapmamız lazım. Bu bizim için bir fırsat. Afet bölgesi ilan edilmesi önemli değil önemli olan destekte bir eksiklik var mı yok mu ona bakmalıyız. Bu türlü tartışmalara girmenin anlamı yok. Önemli olan bizim istemesini bilmemiz. Biz taleplerimizi isteyelim bakanlıklardan. Tartışmalara girmenin anlamı yok”

“ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ”

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin 650 hektarı faal durumda olduğunu ifade eden Başkan Öztürk; “6 etap için yer araştırması yapıyorduk. Askeri mühimmat depolarıyla bizim sınırımız olan alçı fabrikası arasında 350 hektarlık alanı daha Organize Sanayi Bölgemize kattık. Şuanda oranın imar çalışmaları, jeofizik çalışmalarını yaptırıyoruz. Bunlara bakanlık desteği yok. Organize Sanayi’nin alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemesi olsun diğer sosyal çalışmalarını tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. 10 yıl içinde ciddi bir yatırım yaptık. Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlar 40 milyonu geçmiştir.

350 hektarla birlikte Organize Sanayi Bölgemiz 1000 hektara çıkıyor.650 hektarımız mevcut 350 hektarı da eklersek 1000 hektar olacak”.

“TÜRKİYE’DE OLMAYAN ÖZELLİKLERİMİZ VAR”

Öztürk; “OSB’mizin bazı özellikleri Türkiye’de birçok OSB’de yok. Mesela atık alanımız OSB’mize çok yakın. Atık alanımız en uzak firmamıza 4,5 km’dir. Bu durumda firmalarımıza çok katkı sağlıyor. Bazı OSB’lerde atık alanları 15-16 km’dir” dedi.