‘Tarımsal sulamanın önündeki engellerden en büyüğünü ortadan kaldırdık’

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, vermiş olduğu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte tarımsal sulamanın önündeki engellerden en büyüğünü ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Bulut, yaptığı açıklamada, Tarımsal sulama da enerji maliyetlerinin düşürülmesine dair kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını ifade etti.

Yasa gereği, sulama birliklerinin GES (Güneş Enerji Santrali) yapabilmelerini ve köylünün, çiftçinin ucuz elektrik enerjisi kullanabilmesinin yolunu açtıklarını belirten Bulut, “Bu kanunla birlikte çiftçi tabiri caizse kendi elektrik enerjisini üretebilecek ve ürettiği fazla elektriği devlete satabilecek. Bu kanunla birlikte Kuzova ve Uluova’nın önündeki enerji maliyeti unsuru da en aza inecek. Sırada Kuzova ve Uluova’da elektrik santrali yapılmasının talebi var. İnşallah bu konuyu da kısa sürede çözeriz ve mutluluğunu hep birlikte yaşarız. Yine benim ve komisyon üyesi arkadaşlarımın birlikte vermiş olduğu önergeyle tüm belediyeler kendilerine tanınan GES miktarının iki katını yapabilecekler. İlçe ve illerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.