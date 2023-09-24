Tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 işçi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 işçi yaralandı.Kaza, 10.00 sıralarında Doğanşehir’in Kurucuova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen Cumali K. (28) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 02 NA 800 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, işçilerden E.Y. (26) ile A.B. (28) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.