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Giriş Tarihi : 12-04-2020 15:00

Tarihi köprüde korona virüs tedbiri  

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde Diyarbakır’ın Hani ve Dicle ilçeleri ile bağlantıyı sağlayan tarihi köprü, korona virüs  tedbirleri kapsamında geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.  

Tarihi köprüde korona virüs tedbiri  

Elazığ Valiliği koordinesinde toplanan Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinden Diyarbakır'a geçişi sağlayan tarihi Mezarlık Teğre Köprüsü, geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı. Üçocak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Arıcak ilçesi Üçocak beldesi Diyarbakır Hani ve Dicle  ilçeleri bağlantı yolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden belediyemizce kapatılmıştır. İçişleri Bakanlığınca açıklanan 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararından sonra Elazığ’da da virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Arıcak ilçesinin Üçocak beldesine bağlantı yolları olan tarihi ‘Tegre Köprüsü geçici bir süreliğine Diyarbakır’ın Dicle ve Hani ilçelerine kapatıldı” denildi.

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