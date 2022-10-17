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Giriş Tarihi : 17-10-2022 09:03

Tarihi konaklar sonbahar renklerine büründü   

Elazığ’ın Hüseynik Mahallesi’nde sonbaharla birlikte tarihi konaklar eşsiz manzaraya büründü.

Tarihi konaklar sonbahar renklerine büründü   

Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna  türküsüne konu olan tarihi Hüseynik Mahallesi,  yolları, asırlık ağaları ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalabilen tarihi evleri ile zamana karşı direnen bir mahalle. Sonbahar ayları ile birlikte başka bir görünüme bürünen mahalle, taşlı dar sokakları, ahşap konakları, asırlık ağaçları, bağlar ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. 

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