Tarihi Kapalı Çarşıda Ramazan bereketi

Elazığ’da bulunan tarihi Kapalı Çarşıda Ramazan ayı bereketi yaşanıyor.

Elazığ'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafın da yüzünü güldürmeye başladı. Hurmasından orciğine, balından peynirine olmak üzere her türlü yöresel ürün bulunan Kapalı Çarşıda Ramazan ayı ile alışveriş yoğunluğu başladı. Alışveriş yapmak için Kapalı Çarşıya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alışverişi yaptı. Çarşıda yoğunluk olduğunu belirten esnaf, bayrama bir hafta kala yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

''RAMAZAN AYI BEREKETİYLE GELDİ''

Elazığ Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, ''Ramazan ayı yine bereketiyle geldi. Herkes alışverişte olduğu için esnafın yüzü gülüyor. Fiyatlar da fahiş bir durum yok. Geçen seneye oranla küçük bir artış var ama dediğimiz gibi Ramazan ayı bereketiyle geldi. Çarşımız kalabalık. Ramazan ayı güzel geçiyor. Bayrama girmeden son hafta yoğunluğumuz daha çok oluyor. Özellikle bayram şekeri, kadayıf ve tatlı ürünleri genelde son hafta çok alınıyor. İlk haftalarda da hurma, badem şekeri gibi ürünlere çok rağbet oluyor. Son haftada da dediğimiz gibi bayram ürünleri üzerine rağbet artıyor. Ramazan ayının gelişiyle bir başka mutluyuz gidişiyle de hüzünlü olacağız. Nice güzel bayramlar ve ramazanlar görürüz inşallah'' dedi.

''BAYRAMA YAKIN DAHA HAREKETLİ OLUYOR''

Kapalı Çarşı esnaflarından Murat Özen ise ''Kapalı Çarşıda 3 yıldır işletme sahibiyim. Önceleri burada çalışıyordum. Çarşımız 10 güne daha çok hareketlenecektir. Vatandaşlarımız şu anda en çok ceviz, şeker ve un ürünlerine yöneliyor. Bayrama yakın daha da hareket olacaktır'' diye konuştu.

Bir diğer esnaf Ahmet Gül de ''Ramazanın ilk bir haftasında tarihi çarşı daha da yoğundu. Birkaç gündür bir durgunluk var ama bayrama bir hafta kala tekrar canlanacaktır. Vatandaşlar, şuan da iftariyelik malzemeler alıyor. İnşallah daha iyi olacak'' şeklinde konuştu.