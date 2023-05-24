Tarihi ilçe artık faytonla gezebilecek  

Elazığ’ın Palu ilçesinde turistik fayton seferleri başlatıldı.

Palu ilçesinde yaşayan Faruk Kayadelen, uzun zamandır hayalini kurduğu atlı fayton gezilerini ilçesinde başlattı. Eski dönemlerdeki gibi vatandaşların atlı faytonlarla gezerek stres atmasını ve tarihi bölgeleri gezmesini istediğini dile getiren Kayadelen, kendi yetiştirdiği atlara fayton alarak hayalini gerçekleştirdi. Murat Nehri kenarında atlı faytonlar için yer yapan girişimci Kayadelen, tarihi ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere başta Palu köprüsü ve tarihi bölgeleri gezdiriyor.

Amaçlarının faytonlarla eski günleri hatırlatmak olduğunu söyleyen Faruk Kayadelen, “Palu ilçesine baktığımız zaman tarihi çok eskiye dayanıyor. Biz de eski günleri canlandırmak, bir nevi Palu ilçesine daha güzel bir etkinlik ve farklı bir görüntü olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Fayton işine yeni başladık. Şu an iki tane faytonumuz var. İnsanların ilgisi oldukça fazla. Dışarıdan gelen insanlar için de güzel bir etkinlik oluyor. Palu’ya baktığımız zaman manzarası ve tarihi olsun çok mükemmel bir bölgede olduğu için insanların bayağı ilgi ve alakası var. Biraz daha zaman geçtikten sonra inşallah faytonlarımızı daha da çoğaltacağız. İnsanlar buraya geldiğinde stres atabilecek. Biz de öyle bir girişimde bulunduk, inşallah daha güzel olacak. Eskiden Osmanlı dönemi dahil burası zaten faytonları görmüş bir yer. Biz istiyoruz ki eskiye dayalı güzel şeyler yeniden olsun. O yüzden bu faytonları getirdik. İnşallah vatandaşlarımız da memnun kalırlar. Faytonları görüntü amaçlı buraya getirdik. Atlara eziyetten ziyade görüntü olsun diye düşündük. Atları yokuşlara falan götürmüyoruz, çünkü onlar da bir can'' dedi.