Tarihi Harput’a yeni bir değer daha: 4 asırlık Hoca Hasan Müzesi açıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde hayata geçirdiği tarihi Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan Hoca Hasan Hamam Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde hayata geçirdiği tarihi Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan Hoca Hasan Hamam Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı dönemine ait 385 yıllık Hoca Hasan Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Hoca Hasan Hamamı, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. 5 bin yıllık Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan müze, tarihsel serüveni içerisindeki hamam kültürünü gelecek nesillere aktaracak.Büyük ölçüde yıkılmış olan tarihi yapı 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından alanında uzman bir ekip tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu Harput turizmine kazandırıldı. Müzenin açılış törenine AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.“Harput’ta zaman adeta yeniden akmaya başladı”Harput’ta herkesin hayranlık duyduğu bir dönüşümü başlattıklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Elbette kadim medeniyetler merkezimiz, kıymetli hazinemiz Harput’umuzda herkesin hayranlık duyduğu muhteşem bir dönüşümü başlattık. Mazimizden aldığımız ilhamla Harput’ta adeta zaman yeniden akmaya başladı. Harput’umuz kazanımlarıyla artık sadece hemşehrilerimizden değil il dışından gelen konuklarımızdan da hayranlık topluyor. Bu kutlu beldeyi şanına yakışır bir şekilde şaha kaldırmak adına çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik. Harput’umuzun turizm potansiyeline değer katan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Harput’umuz açısından önemli bir değer olan tarihi Harput Hüseynik Yolu’nu, seyir terasları ve sosyal donatılarıyla turizme kazandırdık. Harput’un girişinde yer alan beş adet tescilli konağı Belediye Konukevi olarak hizmete sunduk. Harput’un sivil mimarisini yansıtan 19. yüzyıla ait önemli bir eser olan Sunguroğlu Konağı’nın bodrum katını sergi salonu olarak hizmete açtık” dedi.“Harput’un hamam kültürünün yaşatıldığı müze”Ecdad yadigarı tarihi bir yapıyı geleceğe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şerifoğulları, ”Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan bu yapıyı virane halinden alarak bir gerdanlık misali Harput’umuza kazandırdık. Osmanlı dönemine ait 385 yıllık maziye sahip bu yapının restorasyon çalışmalarını 2021 yılında başlattık. İlmek ilmek büyük bir titizlikle aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirerek, bugün hayranlık uyandıran muhteşem bir esere dönüştürdük. Bu tarihi yapıyı bir medeniyet merkezi olan Harput’umuzun hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürdük. Ayrıca tarihi Hoca Hasan Hamamı çevresinde istimlak çalışması gerçekleştirerek, tarihi dokuya uymayan yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Bu alanda komple bir peyzaj çalışması yaparak bu alanı Balakgazi Parkı ile bütünlük oluşturacak şekilde bir dinlenme alanı olarak hizmete sunduk” diye konuştu.Konuşmaların ardından dualar ile Hoca Hasan Müzesi’nin açılışı yapıldı.