Tarihi camilerde cuma namazı heyecanı  

Namaz sırasında İl Müftüsü Selami Aydın kendini tutamayarak ağladı.

Elazığ’da yüzlerce ibadethanede olduğu gibi 4 bin yıllık Harput Mahallesi’nde tarihi Eğriminareli Ulu Camii ile Sarehatun Camii’nde de uzun bir aradan sonra cuma namazı heyecanı yaşandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bugün cuma namazıyla birlikte 676 cami ve ibadethane cemaate açıldı. Kent merkezindeki camilerin yanı sıra 4 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi’nde de tarihi camilerin bahçeleri açıldı. Eğri minaresi ile dikkat çeken ve 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından yapıldığı bilinen 864 yıllık Ulu Cami ile Akkoyunlu Hükümdarı Hasan Bahadır Han’ın annesi Sarahatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılan, daha sonradan camiye çevrilen Sarahatun Camii’nin bahçesinde de cuma namazı kılındı. İl Müftülüğü yetkilileri tarafından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bantlar çekilerek, seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Uzun zamandır ilk kez cuma namazı kılacakları için tarihi mahalleye geldiklerini aktaran vatandaşlar, camilerin kısmen de olsa ibadete açılmasından dolayı sevinçli olduklarını belirttiler.

Cuma namazı kılmak için camiye gelen Mehmet Sait Yal, “Allah’a sonsuz şükürler olsun ki tekrar bize burada namazı kılmayı lütfetti. Cemaat de gayet güzeldi, gelip namazlarını kıldılar. İnşallah bundan sonra böyle bir durum olmaz. Ben zaten her hafta Harput’a gelirdim. Ne zamandır bu mübarek camiye gelemiyorduk. Bugün önce annemin kabrini ziyaret ettim, oradan da buraya geldim” dedi.

Kent merkezinden Harput’a gelen Ahmet Berat Duranay ise, “Korona virüsten dolayı camiler kapatılmıştı. Cuma namazları bu zamana kadar kılınmıyordu. Bugün de tarihi mahalleye gelerek cuma namazı kılmak istedik. Allah herkesin cumasını kabul etsin” şeklinde konuştu.

Elazığ genelinde 676 cami ve ibadethanede cuma namazı kılındı. Çarşı merkezinde bulunan İzzetpaşa ile Saray Camii’nde cuma namazı kılınmazken, diğer camilerin tamamı sosyal mesafe düzeni alınarak ibadete açıldı. Birçok camide olduğu gibi Mevlana Camii’nin bahçesini de vatandaşlar doldurdu. Mevlana Camii'nde namazı İl Müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Namaz sırasında kendini tutamayarak ağlayan Aydın'ın sesi dışarıdan da duyuldu.

Mevlana Camii'nde namaz kılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "29 Mayıs itibarıyla cemaatimiz camilerine kavuşmuş oldu. Elazığ'da 676 camimizde merkez, ilçe ve köylerde almış olduğumuz önlemler çerçevesine uyarak cumayı huşu ve huzur içerisinde eda ettik. Salgın döneminde kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. İnsanlarla temasın en aza indirilmesi gerekmektedir. Cuma namazı dinimizin en önemli vecibesidir. Salgnı döneminde toplu ortamlardan uzak durmaları, bireysel önlemlerini almaları ibadet kadar dinimizin bir vecibesidir. Vatandaşlarımız Elazığ’da kurallara harfiyen uymuşlardır" dedi.