'Tapuda ekspertiz uygulamasıyla ilgili kesinleşen bir durum yok’

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, yeni yürürlüğe giren ‘Tapuda ekspertiz zorunluluğu’ uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Tapuda Ekspertiz Zorunluluğu” konusu kamuoyunda kafa karışıklığına neden olduğunu ifade eden Başkan Gülyüz; “Resmi Gazete’de yayımlanan “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer alan “Tapuda Ekspertiz Zorunluluğu” konusunda kamuoyunda kararın 1 Ocak 2023 yılında uygulanacağı algısı oluştu. Bu durum Tapu müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmasına neden olurken uzmanlar bu kararın satış ve fiyatları kötü etkileyeceğini, uygulamanın yakın bir tarihte mümkün olmayacağını söyledi.

1 0CAK 2023’TE UYGULAMAYA GİRECEK ALGISI YANLIŞ

Elazığ Emlakçılar Derneği (ELZEMDER) Başkanı Nuri Gülyüz, bu karar sonucunda fiyatlarda ciddi artışlar yaşanacağını, tapu süreçlerinin uzayacağını ve vatandaşın kötü etkileneceğini ifade ederek “25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan “Tapuda Ekspertiz Zorunluluğu” konusu bir karmaşaya sebep oldu. Kararın 1 Ocak 2023’te uygulanacağı algısı oluştu ama bu doğru değil. Yönetmelik 2023 yılı programına alındı ama henüz Meclis’ten geçen böyle bir karar yok. Sadece bir program var. Bu yönetmeliğin hazırlanması uzun bir zaman alır ancak toplumda şimdiden yılbaşında uygulamaya geçeceği algısı oluştu. Bu doğru değil”

“BU YÖNETMELİK TAPU SÜRESİNİ UZATIR”

Kararın birçok olumsuzluğa yol açacağını belirten Gülyüz: “Böyle bir uygulamanın yürürlüğe girmesi uygulama yönetmeliği ile usul ve esaslar belirlenip, yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra mümkündür. Bunun bir Meclis süreci vardır. Şu anda böyle bir durum yok. Seçimlerden önce de böyle bir uygulamanın olmasını beklemiyoruz. Böyle bir yönetmelik zaten beraberinde birçok sorunu da getirecektir. Tapu alımlarında sürelerin ciddi bir şekilde uzaması ve yoğunluk yaşanması gibi durumlar kaçınılmazdır”

“FİYAT ARTIŞI VATANDAŞA YANSIYACAK”

Gülyüz, Böyle bir yönetmeliğin uygulamaya konmasıyla fiyatların da yükselecek. Aynı zamanda burada bir maliyet artışı da söz konusu olacak. Örneğin 5 bin liraya alınan bir tapu 30 bin liraya çıkmış olacak. Zaten yüksek maliyetlerle durma noktasına gelen sektöre bir darbe daha vurulmuş olacak. Bu maliyetler de doğal olarak vatandaşa yansıyacak. Vergi sorunun önüne geçilmek için böyle bir uygulama yapılıyor ama bir sıkıntıyı gidermek için birçok yeni soruna yol açacak uygulamalar ne yazık ki çözüm değildir. Böyle bir yönetmelik kesinlik uygulanmamalıdır” dedi.