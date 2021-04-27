‘Tam kapanmayı esnafımız kaldıramaz’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanmayı esnafın kaldıramayacağını söyledi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE EN ÇOK ESNAFIMIZ ETKİLENDİ”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Biz esnaflar, deprem sonrası ve pandemi sürecinde mağdur olduk. Tamam, aslında ülke olarak pandemi den etkileniyoruz. Tabi ki önce sağlık ama esnaf dükkanı kapalı olmasına rağmen BAĞKUR sigorta ve gelir elde edemediği halde gelir vergisi ödüyor. Hem esnaf zor durumda hem de vatandaşımız, günlük yevmiye ile çalışıp gün kazanıp gün yiyen fakirin fukaranın Allah yardımcısı olsun. Covid 19; esnafı, fakiri, garibanı, yoksulu evlerine koymaklamı geçecek. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir hadisi şerifini tüm halkımıza ve yetkililerimize hatırlatmak istiyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve memurlarımız maaş almasınlar. Gelsinler bir aylık maaşlarını dışarı çıkamayan garibana,fakir fukaraya ve işletmesi kapalı zor durumda esnafımıza versinler. Devletimiz, esnafımızdan BAĞKUR, sigorta, vergi almasın. Esnafımızın kullandığı tüm krediler ertelensin. İşte o zaman Covid 19 ile hep birlikte mücadele etmiş oluruz. Bir Elazığ atasözü derki, öyle kuru kuruya gadan alam demekle geçmez bu Covid 19 salgını. Tüm esnafımızın Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.