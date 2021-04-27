‘Tam kapanma esnafı bitirir’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanma esnafı bitireceğini söyledi.

“ESNAFIMIZ ZATEN İŞ YAPAMIYORDU”

Başkan Ulaş, Bir yıldan fazladır esnafların iş yapamadığını vurgulayarak; “Dün açıklanan karar ile ülkemiz 17 gün tam kapanmaya gidecek. Esnafımız, geçen yıl ilimizde yaşanan deprem sonrası ve pandemi sürecinde iş yapamadı. Uzun süre hafta sonları kısıtlamalardan dolayı kapalı olması dolayısıyla esnafımızı mağdur etti. Esnafımızın en iyi iş yaptığı bayram önceleridir. Geçen yılda pandemi kısıtlamaları dolayısıyla iş yapamadı esnafımız, bu yılda yapamayacak. Esnafımız çok sıkıntılı süreçten geçiyor. Yetkililerden esnafımızın sesine kulak vermesini bekliyoruz”.

17 günlük tam kapanmayı esnafın kesinlikle kaldıramayacağını ifade eden Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “ Yapılan açıklama ile Covid-19 tedbirleri esnaf camiası tarafından hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bir yıldır esnafımız pandemi kısıtlamalarıyla zor günler geçiriyordu. Esnafımız, Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla işlerinin biraz düzelmesini beklerken 17 gün tam kapanma esnafımızı kara kara düşündürmeye başladı. Pandemi sürecinde tüm yetkililer, siyasilerimiz ve memurlarımız maaşlarını alıyor. Ama esnafımız para kazanmamakla birlikte giderleri devam edecek.17 günlük kısıtlamada ulusal markerler açık olacak bu marketlerde bir çok sektörümüzün ürünleri var. Onlar bizim ürünlerimizi satacak ama bizlerin işletmeleri kapalı olacak.Yetkilerimizden şunu istiyoruz.Ulusal marketlerde kapalı olsun sadece yerel esnaflarımız açık olsun.Virüs tek bizim işletmelerimizde bulaşmıyor.Virüs ulusal marketlerde bulaşmıyor mu?Devletimiz, acil olarak işletmesi kapalı olan esnafımıza destek vermesi lazım”

Başkan Mitat Ulaş, açıklamasına şu şekilde devam etti;

Depremi yaşamış, Covid ile cebelleşmiş garibim Esnafın;

*Çekini kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*Senedini kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*BAĞKUR’unu ya da sigortasını kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*Kirasını kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*Kredisini kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*Elemanın maaşını kim ödeyecek ya da kime ödettirilecek,

*Elektriğini, suyunu, doğalgazını kim erteleyecek ya da kim ödeyecek,

*Bayram için ürün alıp heyecanla bayram telaşını bekleyen esnafın ürününü kim alacak yada kim satacak,

*Günlük geliri ile eve ekmek götüren esnafa ekmeği kim alacak ya da kim götürecek,

*Ulusal Marketler zinciri A dan Z ye her kalemi satacak ona yasak olmayacak garibim

Başkan Ulaş, “Vallahi bunlara vicdan dayanmaz” sözüyle açıklamasını sonlandırdı.