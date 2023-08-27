Tam 3 saat fırında pişiyor, vatandaşlar yemek için bir gün önceden sipariş veriyor

Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve 3 saatte pişen Palu tavayı yemek isteyen vatandaşlar kasaplara 1 gün önceden sipariş veriyor.

Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve 3 saatte pişen Palu tavayı yemek isteyen vatandaşlar kasaplara 1 gün önceden sipariş veriyor.Gastronomi sıralamasında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Elazığ, yöresel yemekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Murat Nehrinin hayat verdiği, tarihin tanığı ve yaşayanı olan, evliyalar diyarı Palu ilçesinden adını alan Palu tava, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer almaya devam ediyor. Kendine has bir tarifi olan Palu tavanın yapım aşaması biber ve kırmızı etin kerpiç tava da birleşmesiyle başlıyor. 3 ile 3 buçuk saat aralığında fırın ateşinde yavaş yavaş pişen Palu tava, daha sonra sofraları süslüyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurtdışından gelen vatandaşların vazgeçilmez damak zevklerinden olan Palu tavayı yemek isteyen vatandaşlar ise, kasaplara bir gün önceden sipariş veriyor.Palu tavanın Elazığ’ın Palu ilçesine ait bir yemek olduğunu aktaran kasap Mahmut Güneş, “Palu tavanın altında sadece biber üstünde ise kuzu eti olur. Tavanın içerisinde genellikle kuzunun kol kısmı, pirzola ve kaburga kısmı kullanılmaktadır. Tavanın eti genellikle küçük kuzulardan seçilir. Öyle seçilmesinin en büyük nedeni de daha yumuşak ve nazik pişmesinden dolayıdır. Palu tava hazırlandıktan sonra fırında 3 ile 3 buçuk saat arasında pişirerek müşterilere sunmaktayız. Tavayı yemek isteyen vatandaşlarımız genelde 3 buçuk falan hatta bir gün öncesinden haber veriyorlar. Palu tavasına hem yöresel halk hem de dışarıdan gelen özellikle gurbetçi vatandaşlarımız çok rağbet gösteriyorlar. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden gelen gurbetçi vatandaşlarımızın ilk durağı kasaplar oluyor. Palu tavasını lokantalarda çok az buluyoruz çünkü hazır bir yemek değil bundan dolayı da kasaplara geliyorlar. 6 kişilik Palu tavanın fiyatı 900 lirayı buluyor” dedi.