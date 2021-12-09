Tadım yapılarak börek alınan yer, Yıldız Börek

Müşterilerinin tadım yaptıktan sonra börek aldığı yer Yıldız Börek uzun yılladır Elazığlı vatandaşlara hizmet veriyor.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarında hizmet veren Yıldız Börek, ev, işyerlerini de en kısa sürede böreklerini ulaştırıyor…

“ZAMLARDAN BÖREKÇİLERDE ETKİLENDİ”

İşletme sahibi Medeni Yıldız, “Doların yükselmesi bizleri çok olumuz şekilde etkiliyor. Tüm malzemelerin fiyatları çok yükseldi.

Tek bizim sektörümüze değil tüm sektör ürünlerine zam geldi. En son aldığımız un 300 TL’den şuanda 440 TL oldu. Kullandığımız yağ 300 TL’den 590 TL’ye çıktı. Yumurta kolisi 18’tl’den 32 TL’ye yükselmiş durumda.

Bizlerde gelen zamlar sonrası börek fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldık ama müşteri kaybı yaşıyoruz. Esnafımıza bu süreçte mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Elazığ’da deprem ardından pandemi süreci esnafımızı olumsuz şekilde etkiledi”.

“GÜNÜN HER SAATİNDE BÖREK YENİYOR”

Yıldız; “Elazığ’da 12 tane börekçi var. Bu sayı ilimiz için azdır. Bingöl’de bizden fazla börekçi var ama işleri çok iyi. Bu son olaylarda bizim sektörde 4-5 esnafımız işletmelerini kapattı. İşyerlerini kapatan esnaflarımız iş yapamadı çünkü vatandaşlarımızın alım gücü azaldı. Elazığlı vatandaşlarımız sadece sabah börek yemiyor günün her saatinde börek yiyor”.

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK”

Ocak ayında BAĞ-KUR primleri yine yükseleceğini ifade eden Medeni Yıldız; “ Bu yükselme bizleri çok zorlayacak. Devletimiz bu süreçte kesinlikle BAĞ-KUR primlerine zam yapmaması gerekiyor. Şuanda bile çok sayıda esnafımız primlerini ödeyemiyor. Şuanda 1050 TL ödüyoruz BAĞ-KUR primine gelecek zamlar 1.500 TL yaklaşacaktır. Çoğu esnafımız bu primleri ödeyemez”.

“İYİ BİR USTA OLMAK İÇİN DİSİPLİN ŞART”

Medeni Yıldız; “İyi börekçi olmak için en az 3 yıl bu işin mutfağında yetişmen gerekir. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de disiplin gerekiyor. Ama maalesef şuanda böyle bir disiplinli çalışma yok. Börekçiler arasında şuanda rekabet var. Yok, dersek yalan olur. Geçen hafta tüm börekçilerle toplantı yapıp konuştuk ama bazı esnaflarımız belirlenen börek fiyatlarına uymadılar. Ama şunu unutmayalım ucuz veren esnaf mutlaka malzemeden kaçar biz asla ve asla malzemeden kaçamayız. Biz böreğin fiyatı ne ise onu uygularız”

“FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASINI İSTİYORUZ”

Yıldız; “Börekçilik sektörü böyle giderse gelişmez piyasa yüzenden bu piyasa girmek isteyen kişi mutlaka mesleğinde çok iyi olması gerekir. İlimizde işsizlik çok her gün onlarca insan geliyor iş var mı diye soruyor. Biz fiyatların düşük olmasını istiyoruz. Ürünlerimizi vatandaşlarımıza daha ucuz ulaştırmak istiyoruz. Kullandığımız malzemeler indirim olursa bizlerde fiyatları mutlaka indireceğiz”

“BÖREKLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Yıldız Börek işletme sahibi Medeni Yıldız; “Biz kendi imalathanemizde yaptığımız böreklere çok güveniyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka böreğimizi gelip tatsınlar. Müşterilerimize böreğimizi almadan tadım yaptırıyoruz. Beğenirse alsınlar biz böreklerimize çok güveniyoruz. Biz geçtikçe börek çeşitlerimizi artıyoruz. Özel siparişte alıyoruz. Vatandaşlarımızı böreklerimizi tatmaya bekliyoruz” dedi.