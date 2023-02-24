Tabancasının bakımını yaparken annesini yaraladı   

Elazığ’da bir şahıs, ruhsatsız tabancasının bakımını yaptığı sırada, silahın ateş alması sonucu annesini yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Sarıyakup köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.P. (40), kendisine ait ruhsatsız tabancasının bakımını yaptığı esnada silahın bir anda ateş alması sonucu annesi A.P.'yi (61) yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatız tabancaya el konulurken, M.P. ise gözaltına alındı. Öte yandan, kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.