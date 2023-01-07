‘Suya girmek yasaktır" yazısı var, su yok’

Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.

Nehir kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede, bu sene kara hasret kalındı. Yağışın olmayışı nedeniyle hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü Havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye döndü. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Nehirde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar, balık tutacak suyun kalmadığını ifade etti. Büyük bir sıkıntıda olduklarını belirten balıkçılar, en kısa zamanda yağışların gelmesini temenni etti.

"ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ"

Yağışların olmadığını aktaran balıkçı Fadlı Kaynak, “Su seviyesi Gülüşkür köprüsüne bir metre kala geliyordu. 2 yıldan beri suyumuz yok. Yağış ve kar yok. Aşırı derecede zorluk çekiyoruz. Ağ atamıyoruz. Buraya vakit geçirmek için geliyoruz. Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak. Şu anda su yok. Bu sene kar şu ana kadar yağmadı. Yağış oldu ama çok az. O da toprağa bir iki karış işledi, kuraklık sürüyor. Şu anda konuştuğumuz yer bile suyun dibindeydi. Ama şu an burada duruyoruz. 50 metre dikine suyumuz yok. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi. Bu sene aşırı derecede düştü. Şu an teknelerimiz çalışmıyor. Çünkü su yok ki çalışalım” dedi.

"48 YAŞINDAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRDÜK"

Suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, "Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük" diye konuştu.