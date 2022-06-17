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  • Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi  
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Giriş Tarihi : 17-06-2022 10:41

Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi  

Elazığ’da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, yürekleri ısıttı.  

Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi  

Olay Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Tarlaya giden bir vatandaş, ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Bunun üzerine vatandaş, kaplumbağayı eline alarak su içirdi. Yanında getirdiği bardak ile kaplumbağaya su içeren vatandaş, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

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