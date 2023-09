Süslenen koçlar, koyunların arasına bırakıldı

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle birinci geleneksel koç katımı töreni düzenlendi.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlü'ğünün katkılarıyla merkeze bağlı Kuşhane köyünde koç katımı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik halk oyunlarıyla başladı. Ardında üzerine Türkiye bayrağı çizilen ve 'Türkiye Yüzyılı' yazılan Akkaraman ırkı koçlar, et ve süt veriminin arttırılması, hayvanların yılın ilk ayında doğuma başlaması için koyunların arasına bırakıldı. Birincisi düzenlenen koç katımı etkinliğinin her yıl devam edeceği bildirildi.Ülkedeki en önemli tarım ve hayvancılığın unsurlarından bir tanesinin küçükbaş hayvancılık olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Biz ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi anlamında yaptığımız çalışmaları her gün yenilerini ekliyoruz. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığı bugün itibariyle 56 milyonun üzerindedir. İlimizde küçükbaş hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle göçer hayvancılığında geçiş noktasında bir yer alıyor. Bugün Şanlıurfa'dan Diyarbakır'dan gelip Bingöl ve Erzurum illerine geçen göçer hayvancılardan bahsediyoruz. Bu hayvancılığın canlı ve zinde tutulmasıyla beraber aynı zamanda hem hastalıklara karşı daha güçlü ve dirençli canlılar elde etmek hem de et ve süt verimi daha yüksek ırklar geliştirmek için projelerimiz devam ediyor" dedi.Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer ise "Elazığ'da ilk defa koç katımı etkinliği yapacağız. İnşallah ilimize ve üreticilerimize hayırlı olur. Koç katımı özlenen bir etkinlikti ve bizim çocukluğumuzda sürekli yapıyorduk ama bu yıllarda hiç kimse yapmıyor. Bu geleneğimizi devam ettirmek için bu sene başladık inşallah her yıl daha güzelini yapacağız. Koç katımında hayvanları birleştiriyoruz. Bu süre zarfında doğuma hazırlanıyorlar. Koçları şimdiden bırakıyoruz ki hayvanlarımız yılın ilk ayında doğuma başlasın. Bu gelenek yıllar öncesinde sürekli yapılıyordu ama bu geleneğimizi bitirdiler. Biz de eski geleneklerimizi sürdürmek amacıyla bu yıl böyle bir çalışma yaptık. Koçlar boyanıp süsleniyor. Nasip olursa damatlarımızı salacağız" diye konuştu.