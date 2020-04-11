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Giriş Tarihi : 11-04-2020 16:28

Sürücünün hızı kamyoneti yanmaktan kurtardı

Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonetteki malzemeler yanmaya başladı, sürücü caddeye boşaltma yaparak aracı yanmaktan kurtardı.

Sürücünün hızı kamyoneti yanmaktan kurtardı

Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi toplayan kamyonetteki malzemeler yanmaya başladı, sürücü caddeye boşaltma yaparak aracı yanmaktan kurtardı.Yangın,kent merkezinde Korona virüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan  Gazi caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı. Kutuların alev alev yanmaya başladığını fark eden sürücü aracı durdurup, caddeye boşaltma yaptı. Bu sayede aracın yanmasına engel olunurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, cadde üstünde yanan kutuları söndürdü.  Yangının nedeninin belli olmadığı öğrenildi.  

ETİKETLER: elazığ araç yangını gazi caddesi araç
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