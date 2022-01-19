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Giriş Tarihi : 19-01-2022 17:56   Güncelleme : 19-01-2022 17:56

 Sürücüler yolda mahsur kaldı  

Kar yağışı nedeniyle Kovancılar karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

 Sürücüler yolda mahsur kaldı  
Haberin Videosu : Sürücüler yolda mahsur kaldı

Elazığ-Kovancılar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Elazığ-Kovancılar arasında yer alan Gülüşkür köprüsü kontrol noktasından sonraki rampada kar ve buzlanmadan dolayı kayan tırlar yolda kaldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.Polis ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. 

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