Sürücü ve yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu

Elazığ’da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı. O anlar bir otomobil araç içi kamerasına yansıdı.

Elazığ’da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı. O anlar bir otomobil araç içi kamerasına yansıdı.Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada, kadın yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.