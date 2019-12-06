Yağış kaza getirdi.

Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (45) idaresindeki 23 AAJ 028 plakalı kamyon, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.