22 OCAK 2020 Çarşamba 12:31
Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 22-01-2020 11:33   Güncelleme : 22-01-2020 11:38

Sürü halinde güneşin tadını çıkardılar

Doğal ve yaban hayvan hayatı açısından zengin bir coğrafyaya sahip olan Tunceli'de, son yıllarda popülasyonu artan yaban keçileri dikkat çekiyor.

Sürü halinde güneşin tadını çıkardılar

Tunceli'de son yıllarda popülasyonu artan dağ keçileri, Tağar çayı köprüsünde kış günü güneşin tadını çıkartıktan sonra yiyecek aradı.

Kent merkezine yakın noktalarda sık sık görülen yaban keçileri ise Çemişgezek ilçesi'nde hemen hemen her gün ortaya çıkıyor. Her gün dağlık alandan inen yaban keçileri, ilçe merkezinde yiyecek arıyor. Son olarak ilçe merkezinden geçen Tağar çayı üzerinde bulunan Gedikler Köprü'süne sürü halinde gelen yaban keçileri, kış günü güneşin tadını çıkardı. Bir süre köprüde duran yaban keçi sürüsü, çevrede kendilerini izleyenlere aldırış etmeden aile parkının içinde yiyecek aradı, daha sonra doğal yaşam alanlarına döndü. 

Aslen Adıyamanlı olup Çemişgezek'te yaşayan Murat İlik,“5 yıldır Çemişgezek ilçesinde bulunuyorum. Bu süre içerisinde yaban keçilerinin ilçe merkezinde dolaşmaları ilgimi çekti. Adıyaman’da  böyle bir manzara yoktu. Tabi ki Çemişgezek halkının da yaban keçilerine olan sevgisi ve onlara olan duyarlılığı yaban keçilerini ilçe merkezine çekmektedir" dedi.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden insanların gelip  bu durumu görmesi tavsiyesinde bulunan İlik, ilçenin doğal yaşamının güzelliğinden bahsetti.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri yaban keçisi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA