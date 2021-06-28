Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ’ın Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyü bölgesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti.Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.
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Giriş Tarihi : 28-06-2021 13:53 Güncelleme : 28-06-2021 13:53
Sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.