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Giriş Tarihi : 09-04-2020 18:31

Sürsürü Mahallesinde 8 katlı bina karantina alındı

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor.

Sürsürü Mahallesinde 8 katlı bina karantina alındı

Elazığ’da korona virüs sebebi ile bir site de 8 katlı bir blok karantinaya alındı. Elazığ’da  karantinaya alınan nokta sayısı 11'e  yükseldi.  Daha önce kent merkezinde 4 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Bugün ise merkeze bağlı Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray Mahallelerinde bulunan 3 apartmanın ardından Sürsürü mahallesinde bulunan bir sitede de 8 katlı bir blokta karantina süreci başladı.Sitede  şüpheli vakanın  test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler siteyi karantina altına aldı. Polisler, tedbir aldığı sitenin  giriş ve çıkışlarına güvenlik  şeridi çekip nöbet tutmamaya başladı.

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