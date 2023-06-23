Suriye’ye uğurlanan komandolara duygusal veda 

Suriye Görev Gücü’nde yer alacak komandolar bugün Elazığ'dan dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.

Askerlerin, uğurlama törenine katılan aileleriyle vedalaşması sırasında yaşadıkları duygu dolu anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörle mücadele çerçevesinde Suriye'deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Elazığ’dan da askerler sevk edildi. Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye’deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Suriye’de görev yapacak 200 komando için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kovancılar ilçesindeki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburunda uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan uğurlama töreni, Suriye'ye görev değişimi için yola çıkan Mehmetçiklere duaların okunması ile devam etti. Kucaklarında bebekleriyle uğurlama törenine katılan aileler, görev değişimi için Suriye'ye giden yakınları için dua etti. Mehmetçikler aileleriyle vedalaşırken, kundaktaki bebeklerini kucaklarına alıp öpmeleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

"KAHRAMANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Suriye’ye görev gücü çerçevesinde komandoları yolcu ettiklerini belirten Vali Ömer Toraman, “Kovancılar Jandarma Özel Harekat Taburu, kurulduğu 1993 yılından bugüne kadar gerek yurt içinde gerekse de yurtdışında almış olduğu bütün vazifeleri üstün bir fedakarlıkla ve cesaretle yerine getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. Biz de kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Yurt içinde bölücü terör örgütlerine karşı üstün başarıları neticesinde bugün çok şükür memleketimizin her bir köşesinde güven ve huzur içerisinde yaşayıp dolaşabiliyoruz. Bununla da yetinmeyip ülkemize tehdit oluşturan sınır bölgelerinde terör odaklarını yok etmek için silahlı kuvvetlerimizle beraber kahraman jandarma ve polislerimizle beraber büyük bir mücadele yürüterek artık güvenliğimizi sınırların ötesinde sağlamaya başladık. Bu çerçevede ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı yürütüldüğünde bütün milletimiz heyecan dalgasına kapıldı. Kahraman silahlı kuvvetlerimizin orada ettiği başarılarla gururlandık. Şimdi de Suriye görev gücü çerçevesinde kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatının merkezi olan El-Bab’da görevi devralmaya gidiyor. Daha önce başka mevkilerde de görev aldınız. Vazifenizi başarıyla yerine getirdiniz. Geçen yıl Komando Tugayımızı Suriye’ye göndermiştik onlar da büyük bir başarıyla vazifelerini yapıp çok şükür kazasız belasız döndü. Şimdi sizler de bu defa Fırat Kalkanı Harekat sahasında El-Bab’da başta şehit Binbaşı Albayrak olmak üzere onun silah arkadaşlarının kanını döktüğü topraklarda vazife yapacaksınız. Görev yaptığınız bölgenin ve mevkiinin hususiyetini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın” dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, “Jandarma Özel Harekat Taburunun kahraman mensupları değerli silah arkadaşlarım sizleri bugün Suriye görev gücü çerçevesinde ülkemizin güneyinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmek ve o bölgedeki halkın huzur ve güvenini sağlamak maksadıyla Suriye’ye gönderiyoruz. Kahraman komandolarımız, yüce milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerini her daim yanınızda olduğunuz unutmayınız. Aldığınız eğitim, edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşlarınıza olan güveniniz tam olsun. Emir ve talimatların dışına asla çıkmayınız. Önce emniyet sonra hareket prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Kahraman ordumuzun Suriye’de yazdığı destanlar, şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı yazılmaya da devam edecek. kan ve gözyaşlarının sel olduğu bu coğrafyaya bugün siz kahramanlarımızı gözlerinizdeki cesaret ve azim ile gönderiyoruz. İnşallah 6 ay sonra vazifesini layıkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri yeniden burada coşkuyla karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Törene; Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, silah arkadaşları, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı.