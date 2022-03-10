AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan Eczacılık Fakültesinin Elazığ’a, önemli bir katma değer kazandırdığını belirtti.

Bulut, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin köklü eğitim kuruluşlarından biri olan ve bilimsel başarılarıyla üst sıralarda yer alan Fırat Üniversitesine yeni bir fakülteye daha kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin eğitime büyük önem verdiğini, bu kapsamda Fırat Üniversitesi’ne kazandırılan yeni fakülteler ve bölümlerle daha da büyüdüğünü aktaran Bulut, Eczacılık Fakültesinin biran önce hizmete sunulması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Bulut, “Eczacılık Fakültesinin hızlı bir şekilde öğrenci alması için öncelikle asgari öğretim elemanları istihdam edilecek. Bu istihdamın sağlanmasıyla birlikte Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin bulunduğu alanda “Eczacılık Fakültesi Binası” için gerekli alanın oluşturulması planlanmaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.