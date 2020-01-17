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Giriş Tarihi : 17-01-2020 14:15

Şüphelinin evine ve işyerine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Şüphelinin evine ve işyerine operasyon

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1,5 kilogram toz esrarla birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli A.K.  tespit edilerek ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramada 1 kilo 500 gram toz esrar,30 gram kubar esrar,20 gram kenevir tohumu, 4 adet ecstasy hap,3 adet kova düzeneği,2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 20 adet mermi ele geçirildi.  Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından uyuşturucu maddi ticareti ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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