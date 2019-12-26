26 ARALIK 2019 Perşembe 12:36
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 26-12-2019 11:15

Şüpheliler adliyeye sevk edildi  

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.  

Şüpheliler adliyeye sevk edildi  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çok sayıda adres belirlenerek dün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyon 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada koltukların alt kısımlarına zulalanmış piyasaya sürülmek üzere 59'u fişeklenmiş toplam yarım kilo  kubar esrar, 74'ü fişeklenmiş halde 57 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 

ETİKETLER: elazığ uyuşturucu operasyonu elazığ uyuşturucu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA